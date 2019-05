Vaba mõte. Meie tarkus, meie lollus

Euroopa Liidus on tehtud hämmastavaid rumalusi. Kes ei oleks kuulnud eurotoetustega rajatud kiirteedest, mis ei vii kuhugi, ja lennujaamadest, kuhu ükski lennuk ei lenda. Ja siis need eurobanaanid, mida üks erakond praegugi oma reklaamides näitab. Me kõik ju teame, kuidas Euroopa Liit banaani kõverust reguleeris. Mis siis, et see konkreetne näide pole päris tõsi. Tolles kurikuulsas määruses on küll öeldud, et banaan ei tohi olla ebatavalise kõverusega, aga milline see tavaline kõverus täpselt on, jääb hinnata sööja silmadele. Eelkõige sätestab määrus, et tarbijani ei tohi jõuda ebakvaliteetne kaup, ning annab juhtnöörid, kuidas määratleda ekstra, esimese ja teise klassi banaane. Muidugi detailselt ja bürokraatlikult, kuid määrusesse ei saagi ju lihtsalt kirjutada «Ära müü kehva kraami». Või tahaks keegi tõesti osta banaane, mis on lühemad kui 14 ja peenemad kui 2,7 sentimeetrit? Vaadake joonlaualt järele. Te saaksite põhimõtteliselt ainult koore.