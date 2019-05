Moldova suursaadik toob Viljandisse oma koduriigi maitsed ja kultuuri

6. ja 7. mail on Viljandis visiidil Moldova suursaadik Eestis Inga Ionesii, kellele seekordne Viljandis-käik on juba neljas. Lisaks suursaadikule on Viljandis 18-liikmeline Strășeni linna delegatsioon, millesse kuulub sealne linnapea Valentina Casian, kohalikud ettevõtjad, kultuurikorraldajad, jalgpallitreenerid ning rahvatantsuansambel Bastina.