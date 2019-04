Kahekordne järvejooksu võitja tuleb taas starti. Esimest võitu jahtiv Tiidrek Nurme samuti. Ja siis on veel Mukunga

Ent isegi juhul, kui viimased kolm aastat suurjooksu valitsenud keenialane jääb kõrvale, on Roman Fostil tugev konkurent olemas. Nimelt on lisaks temale stardiprotokolli kantud esimest järvejooksu võitu jahtiv Tiidrek Nurme.

Nurme on jooksnud ümber järve kahel viimasel aastal ning lõpetanud teise ja kolmanda kohaga. Fosti pole pärast 2015. aastat Viljandis võistelnud, sest mai algus on jäänud perioodi, mil ta on olnud treeninglaagrites.