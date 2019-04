«Miks peame Jaan Tõnissonist rääkima ikka ja jälle? Tõnisson oli aumees sõna kõige ehtsamas tähenduses. Kompromissitult aus poliitik,» ütleb Loone Ots. «Meil tasub temast eeskuju võtta. Oleme kõik pärit oma lapsepõlvest ja noorusest. Tõnissoni noorus on seni olnud pigem tundmata. Aga just sellel ajal kujuneb juba meile tuntud rahvuslane, kes on samas romantik. Mul oli suur rõõm leida «Vanas Jaanis» järjest uusi jooni, mis tegid ikooni inimlikumaks. Ja tabada töö käigus, et Tõnisson oma tohutu haardega oli tegelikult väga üksi – teised lihtsalt ei suutnud nii kõrgelt lennata. Ent see on ka lugu ühe rahvuse kevadest.»