Põhja-Sakala vald otsib Võhma koolimaja ehitajat

Kooli ehitus maksab peaaegu kolm miljonit eurot, millest 85 protsenti on toetus tõukefondist ERDF. Põhja-Sakala vallavanem Tõnu Aavasalu lootis eelmise aasta algul, et ehitus algab möödunud sügisel, kuid tööd on edasi lükkunud. Valla ehitusspetsialist Avo Põder ütles Sakalale, et teiste hangetega on olnud tükk tegu, mistõttu jäi Võhma kooli ehitamine tagaplaanile.