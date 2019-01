Muuseumis tuleb ettekandeõhtu

Suguvõsauurija Tiina Tafenau räägib Viljandi tänavatest ja nende nimedest. Sel korral on vaatluse all Kunderi tänav ning sellega seotud lood.

Ettekandeõhtu on muuseumi lugemissaalis, kuhu pääseb hoovi kaudu. Muuseumi sõprade selts tuletab meelde, et ettekandeõhtule on oodatud kõik huvilised.