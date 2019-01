Reklaamitegemises ei tohiks iseenesest ju midagi keerulist olla. Võtad näiteks jogurtitopsi pildi, kirjutad juurde «Osta poest!», kleebid plakatid tänavatele ja korjad ostjatelt raha kokku. Aga selgub, et asi pole sugugi nii lihtne. Reklaam on mäng inimeste reaktsiooniga. Inimesi tuleb ärritada, ükskõik kas heas või halvas mõttes. Reklaam on tähelepanu püüdmine ning alles siis, kui see on saadud, võib hakata õigete otsuste ja õnnestunud liigutuste toel tulemust ootama.