Mulgimaa peremängu auhind jõudis omanikuni

Majake on plaanis püsti panna kohe, kui viljakoristus lõpeb. Koht selleks on olemas ja pereema sõnul on juba ka teada, mis värvi majake tuleb. «Värvime selle samasuguseks nagu elumaja, helepruuniks ning akna- ja uksepiirded tumedamaks pruuniks,» rääkis ta. «Majakese saavad endale poisid, et seal mängida.»