Nagu ütles Tuleviku klubi president Raiko Mutle, kes väljaku ääres peatreener Sander Posti asendas, mängis meeskond 2 : 5 kaotusest hoolimata sümpaatselt, nii et etteheiteid jalgpalluritele pole. Ühtlasi kinnitas Mutle, et Post on endiselt klubi esinduskoosseisu juures ametis. «Post oli seotud Eesti noortekoondise tegemistega. See oligi tema mängult eemale jäämise ainus põhjus. Juba neljapäeval on ta võistkonna juures tagasi.»