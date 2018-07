Galerii. Lembitu kantsis mõõdeti rammu

Põhja-Sakala valla spordi ja noorsootöö spetsialist Mati Adamsoni sõnul on pika traditsiooniga Lehola-Lembitu mängud muutunud läbi aja nagu seda on teinud ka piirkond ja omavalitsuse piirid. «Suvemängud on rohkem meelelahutusliku suunaga ning kavas on mõõduvõtud, kus iga osaleja peaks omale midagi sobilikku leidma,» lausus ta.