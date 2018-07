Kohus vahistas Viljandis mehe süütamises kahtlustatavad

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Marja-Liina Talimaa sõnul on inimese süütamine erakordselt jõhker tegu, millele tuleb reageerida täie tõsidusega. „Esialgsetel andmetel tekkis omavahel tuttavate meeste vahel pärast liigset alkoholitarbimist tüli. Kuna kellegi põlema panemine on eriti jõhker, pidid mehed ju mõistma, et nende teo tagajärjel võib kannatanu suure tõenäosusega surma saada. Kannatanul oli õnne, et ta leekidest omal käel jagu sai. Seega oli nende tegu politsei ja prokuratuuri hinnangul kvalifitseeritav tapmiskatsena, mis on toime pandud piinaval või julmal viisil ja seoses röövimisega või omakasu motiivil, ehk mõrvakatsena,“ ütles Talimaa. „Kahte ründajat on varem korduvalt isikuvastaste kuritegude eest kriminaalkorras karistatud. Tundub, et senised karistused ei ole meeste õiguskuulekale teele juhtimiseks olnud piisavad ja seetõttu pidas prokuratuur vajalikuks taotleda kahtlustatavate vahistamist,“ lisas prokurör.