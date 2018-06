Juhtkiri. Viie aasta pärast

Viljandi spordihoone vana osa on praeguseks niisuguses seisus, et kui sellele nüüd kah kõige hädapärasemat remonti tegema ei hakataks, siis sulgeks päästeamet selle 1. jaanuarist tuleohutusnõuete rikkumise tõttu. See on kõnekas näide, sest me räägime kohast, mida kasutavad iga päev lapsed.