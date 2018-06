Süsteemi uuendamise tõttu ei saa ajutiselt külastusaega broneerida

"Uut broneerimissüsteemi on palju mugavam kasutada nutiseadmetes ning see on turvalisem ja töökindlam," ütles PPA identiteedi ja saatuste büroo peaspetsialist Merlin Mängel.

"Dokumentide taotlemiseks või kättesaamiseks soovitame varuda aega. Inimesed, kes reisivad mööda Eestit või kes veedavad puhkuse väljaspool pealinna, saavad tellida dokumendi teise maakonna teenindusse," lisas Mängel ja tuletas meelde, et kohustuslikuks dokumendiks on ID-kaart. "Pass on vajalik vaid reisimiseks väljaspool Euroopa Liitu. Kui pass on aegunud ning te ei planeeri lähiajal reise väljaspool EL-i, ei ole uue passi taotlemisega kiiret."