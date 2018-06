Neljapäev tuleb kõrgrõhkkonna servas pilverünkadega, aga sajuta. Tuul on enamasti nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 7–12, rannikul paar-kolm kraadi enam, päeval 21–23, meretuulega rannikul kuni 17 kraadi.

Laupäeval saab uuesti ülekaalu kõrgrõhkkond. Öö on selgem, päeval vaheldub päikesepaiste pilverünkadega, aga ilm on sajuta ja südasuviselt soe. Õhutemperatuur on öösel 9–14, päeval 24–27 kraadi, meretuulega rannikul on jahedam. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga.