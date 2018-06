Võhma rabas oli tulekahju

Päästeamet tuletab meelde, et tulekahju on kergem ennetada, kui seda hiljem kustutada, see tähendab, et looduses tuleks liikuda ja käituda hoolivalt. Mootorsõidukiga looduses sõitmist tuleks vältida, auto tuleks parkida mittesüttivale pinnasele ja mitte sõita ATV-ga turbasel pinnal. Auto väljalaskesüsteem võib kuiva looduse süüdata ja ATV-ga turbapinnal sõites võib koguneda turbamulla tolm sõiduki summutile ning selle kuumenedes ja tagasi maapinnale kukkudes võib puhkeda tulekahju.