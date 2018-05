Kutsekoolide õpilased on oma õpingutega väga rahul

Haridus- ja teadusministri Mailis Repsi sõnul kinnitavad sedavõrd positiivsed tulemused, et õpilased on hästi vastu võtnud investeeringud õppekeskkonda ja kutsekoolides tehtud uuendused. Tema sõnul on kutsekoolidest saanud väga oluline koht ka täiskasvanute täiend- ja ümberõppeks. Täiskasvanud õppijate hulk kutsekoolides on viimastel aastatel kiiresti kasvanud ja nemadki on õpingutega väga rahul.