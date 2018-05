Üle saja tantsuõpetaja sai märke maakonnakaardile

«Viljandimaalased on Eesti kontekstis tublid tantsijad,» nõustus Arraste, kui 124 tantsuõpetaja nimega maakonnakaart valmis sai. «Otsisime nad välja ja kirjutasime üles.»

Üks töö on praeguseks lõpetatud, aga teine on veel pooleli, sest lisaks tantsuõpetajatele tahab ta lasta ära tükkida rühmad, kellega nood on peol käinud.

Märk jääb maha

Tehnilise poole pealt aitas Karksi-Nuia turismispetsialist Piret Kask, kes kaardi ka kujundas. Sisu on aidanud luua veel asja eestvedaja tütar Anneli Arraste. «Mitmekesi on ikka kindlam. Muidu võib veel kuskil millegagi eksida,» lausus tantsuõpetaja.

Kaardi pealt leiab õpetajad ja viite kohale, kust nad on rühma tantsupeole viinud. Mõne piirkonna, näiteks Viiratsi ja Viljandi või Karksi kandi kokkuvõtmist selgitas Lille-Astra Arraste sellega, et seal juhid kattuvad. «Lisaks on ju niimoodi ka, et viljandlased käivad Viiratsis tantsimas ja vastupidi,» ütles ta.

Tema sõnul on see kaart omamoodi tänu kõigile neile õpetajatele, sest Tallinna tantsupeole saamine pole niisama asja eest teist taga ärakäimine, vaid sinna on jõutud läbi kõva konkurentsi ja see on ikkagi oma piirkonna tutvustamine.

Korraliku rühma kokkupanemine on Lille-Astra Arraste sõnul päris raske, sest taseme hindamiseks peab tantsijaid olema ettenähtud arv, mis segarühmadel algab kaheksast paarist ja naisrühmadel peaks olema vähemalt 12 liiget.

«Mul on väga hästi meeles üks Kolga-Jaani õpetaja, kes ütles, et ta lõpuks sai vajaliku arvu tantsijaid kokku,» märkis Arraste ja lisas, et rühmade asukohti kaardil vaadates näeb, et sageli on need väikestes maakohtades, kus inimesi pole lihtne kokku saada. Liiati peab nende esinemine vastama väga kõrgetele nõudmistele. «Tegu ei ole ju lihtsalt enam rahvatantsuga, vaid autoriloomingu tutvustamisega ja nad peavad pingutama, alates juba riietusest,» ütles ta.

Plaane on veel

Kaardi väljaandmine passis Lille-Astra Arraste sõnul just praegusesse aega, sest sellel on näha veel vanu valdade piire. «Nüüd on need vallad liitunud. Uute kohtadega saab järgmise kaardi teha,» ütles ta ja märkis, et siis poleks sinna enam mõtet uuesti kirjutada neid inimesi, kes tantsuõpetamisega enam ei tegele või on juba teistele radadele läinud. «Sellest aastast võtakski uued ette,» sõnas ta.