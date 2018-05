Ibrahim (28): Kuna auhinnaraha sain kätte, võiks ju rahule jääda, aga tegelikult pean nentima, et järvejooksu rada muutub iga aastaga halvemaks. Lisaks sellele, et rada oli tänavu mitmes kohas libe (kas tõesti on raske see enne võistlust üle vaadata ja libedaid kohti liivatada?), on see ka lagunema hakanud. Kuiva jalaga on väga raske läbi saada. Jooksurada peaks järjepidevalt hooldama, praeguses seisus vajaks see aga kapitaalremonti.