Vaba mõte. Miks ma ei teeks veekeskust

Kutsuksin veekeskuse ihalejad Viljandi spordihoonesse ja Side tänavale. Jalutaksin nendega koolistaadionidel, näitaksin neile linna lasteaedu ning küsiksin siis, kas on ikka mõistlik matta raha ühte tavalisest pisut lõbusamasse ujulasse, teades samal ajal, et meelelahutuslikust elemendist hoolimata oleks see midagi sellist, mis kohalikule varateismelisele pärast paari külastuskorda igavaks muutub.