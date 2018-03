Kotkaklubi leheküljelt selgub, et suur- ja väike-konnakotkast on eristada üsna keeruline, kuid suur-konnakotkas on tumedam, pisut suurem ja jässakam kui väike. Fotol on konnakotkas Alam-Pedja looduskaitsealal.

FOTO: Margus Ansu / Postimees