Tehase rokiklubis kohtab Brad Jurjensit

«Deranged» on heavy metal’i album, millel teiste hulgas astuvad üles Jeff Scott Soto (vokaal, osalenud ansamblites ExYngwie Malmsteen, Journey ja Sons Of Apollo), bassimehed David Ellefson (Megadeth) ja Ralph Ciavolino (Yngwie Malmsteen), trummarid Aaron Stechauner (Rings Of Saturn), Brandon Pertzborn (Doyle, Black Flag) ja paljud teised. Eestis on plaadid saadaval Nailboard Recordsi kaudu ja Viljandi Plaadimehe poes.