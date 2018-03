Kristjan Jaak ja Viljandimaa

Kristjan Jaagu sidemed Viljandimaaga on märksa tihedamad, kui ma oskasin arvata. Tema isapoolsed vanavanemad olid siit pärit. Algul elasid nad mõisa moonamajas, hiljem said väikese talu Saarepeedi lähedale. Mina tunnen seda paika hästi, sest minu vanematel oli seal, vana Tartu tee ääres, suvemaja ja suur aed. Arvatavasti käis kunagi seda teed pidi oma vanavanematel külas ka noor Kristjan Jaak Peterson.

Praegu on see talukoht tublide inimeste käes, kes on endale sinna ilusa maja ehitanud. Petersoni-aegsest talust pole muud alles kui põlispuud ja küngas, mis arvatavasti tähistab keldri asupaika.