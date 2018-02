Kolmapäev, 20. veebruar

Kõpu külastuskeskuses 21. veebruaril kell 18 loodusõhtu «Kummituslinn Tšornobõl?». Reisikirjanik Marko Kaldur, kes hiljuti seal piirkonnas käis, annab vastuseid küsimustele, kas Tšornobõlis on elu ning kas Prõpjat on elutu ja kas seal on ohutu viibida. Lisainfo www.tipulooduskool.ee, tel 5353 6961.