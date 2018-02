Juhtkiri. Müts maha!

XVIII sajandi Briti sõjaväekomandor Jeffrey Amherst on läinud lisaks muule ajalukku ütlemisega, et maailmas on kolm lihtsat viisi raha kaotada: võidusõit on neist kiireim, naised kõige meeldivam ja põllumajandus kõige kindlam. Kui keegi peaks tahtma tollest lausest inspireerituna nimetada kolm viisi halle juuksekarvu saada, siis Sakala toimetus pakub välja, mis võiks olla selleks kõige kindlam: korraldada mõni talispordivõistlus.