Jahimehed on hooajal Viljandimaal küttinud viis hunti

Jahimeeste seltsi teatel on sel hooajal tabatud üheksa kärntõves hunti. Need on lastud Viljandi-, Lääne-Viru-, Saare- ja Järvamaal. Seltsi teatel on kärntõbe järjest rohkem. Kui aastatel 2011–2015 võis kärntõve levikus hundi populatsioonis märgata tsüklilisust, siis 2016. aastast on see olnud suur. Ligi 30 protsenti kütitud huntidest olid eelmisel hooajal kärntõve tunnustega, mis on läbi aastate kõige suurem näitaja.