Käsipalli meistriliiga naaseb talvepausilt

Viljandi meeskonnal seisab ees neli mängu seitsme päevaga. Neljapäeval kohtub Viljandi esindus Põlva Coopi võistkonnaga, keda ta oktoobris kodusaalis 28:25 võitis. Noored põlvalased lõpetasid 2017. aasta kahe võiduga, kusjuures alistasid ka HC Kehra. Viljandlasi ootab väga tihe periood, sest lisaks Põlva-reisile on nädalavahetusel Leedus kaks Balti liiga kohtumist ja järgmisel kolmapäeval uus liigamäng.

«Kalender on tõesti tihe, aga ongi hea, saame kohe täie hooga rongile hüpata,» arvas Viljandi peatreener Marko Koks. «Paus kulus suures osas puhkusele, välja arvatud koondisega seotutel. Nüüd oleme nädalapäevad juba trenni teinud ja nooremad mängumehed said paari esiliigamängu võrra praktikat.»

Viljandi meeskonda sügisel tabanud vigastuste laine on taandunud, ent ukrainlase Vladõmõr Maslakiga ilmselt sel hooajal enam arvestada ei saa. «Madis Rahu tegi talle ristatisideme operatsiooni ja sellest taastumine võtab mitu kuud aega,» selgitas treener Marko Koks.

Coop on tema sõnul tugev vastane, kellel jagub nii tahtmist kui emotsiooni. «Loodetavasti suudame parema füüsise ja kogemustega võidu Viljandisse viia,» lausus Koks.

Noored põlvalased peavad hakkama saama ühe oma kogenuma pallurita, sest Andreas Rikken on eemal ning meistriliiga parima snaiperi Tõnis Kase osalemine on vigastuse tõttu küsimärgi all.