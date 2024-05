Mulgi elamuskeskust asub juhtima paari aasta tagune Mulgimaa Uhkus

Ly Laanemets valiti 2021. aastal Mulgimaa Uhkuse tiitli saajaks. Ta on läbinisti mulk ning tal on rikkalikud teadmised piirkonna ajaloost, traditsioonidest ja elust. Teda ametisse valinud Mulgi kultuuri instituudi esindajad loodavad, et Laanemets toob endaga kaasa väärtusliku kogemuse ja nägemuse, et Mulgi elamuskeskust veelgi paremaks muuta. Oma sõnul soovib ta, et lisaks kõigele muule saaks Sooglemäel asuvast keskusest hariduskeskus.

Laanemets sõnas, et tema eesmärk on muuta elamuskeskus Mulgimaa inimeste enda asjaks. "Minu eesmärk on teha elamuskeskusest koht, kuhu kohalikud inimesed tuleksid hea meelega, ja lisaks pakuks keskus koolidele mulgi pärimuslikku ja keskkonnahariduslikku tuge. Mulgi kultuuri instituut loob sisu ja elamuskeskus jagab seda kõigile edasi."

Ly Laanemets asutas aastal 2006 mittetulundusühingu Lilli Looduskeskus, kus lisaks Mulgimaa kultuuri ja kombestiku tutvustamisele kaasas ja innustas inimesi hoidma ja avastama loodust. 2007–2016 oli Laanemets riigimetsa majandamise keskuse loodushoiu osakonnas Kesk-Eesti piirkonna külastustaristu korraldaja.

Mulgimaa kolm valda loodavad, et tänu Ly Laanemetsa teadmistele ja kogemustele saab elamuskeskusest veelgi olulisem koht, kus tutvustada ja elavdada mulgi kultuuri, ajalugu ja traditsioone. Just Ly Laanemetsa laialdased teadmised pärimuskultuurist, mulgi keelest, linakasvatusest, folkloorist ning kombestikust on olulised elamuskeskusele, need võimaldavad kujundada sellest tõelise mulgi teadmiste keskuse.

Elamuskeskuses külastajaid vastu võttes ja üldjuhul ka kodus kõneleb Laanemets ainult mulgi keeles. Mulgikeelne tervitus ja info ootavad ka kõiki keskusesse tulijaid.

Elamuskeskusel on koos uue juhiga ka uus juhatus

Ly Laanemets on elamuskeskuse juhataja, kuid koos tema tööleasumisega muutus ka üldine juhtimise kord. Juhatus on nüüd kolmeliikmeline ning sellesse kuuluvad lisaks Laanemetsale Arvo Maling ja Piret Leskova, kes on Mulgi kultuuri instituudi juhataja. Laanemetsa sõnul on suuremas ringis hea muresid, rõõme ja ideid üheskoos arutada ning keskuse juhtimine ei jää ainult ühe inimese õlule.