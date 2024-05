Pika sõidu juhendis on märgitud, et see on mõeldud tugevatele harrastussportlastele ja kodumaal viibivatele tippsportlastele. Sellel distantsil on keskmine kiirus enamasti suurem kui 43 kilomeetrit tunnis, mistõttu ei sobi see algajatele ja tagasihoidliku ettevalmistusega harrastussportlastele. Neile on hea proovikivi lühike sõit.