Ugalasse paigaldatud uus pöördlava läheb juba remonti

Ugala teatri avalike suhete juht Mari Nurk rääkis, et peale selle, et pööreldes tekib müra, valmistavad muret elektroonikaseadmete veateated. Tema sõnul on teatrimaja ehitust juhtinud Riigi Kinnisvara aktsiaselts jõudnud ekspertide abiga ja lavaseadmete põhjaliku analüüsi järel võimalike lahendusteni, kuidas vigu kõrvaldada.

Mari Nurk kinnitas, et lahenduste leidmisel teeb Riigi Kinnisvara koostööd lavatehnoloogia valmistanud Hollandi firmaga Trekwerk ning suvel seisab ees lava garantiiremont.

Avalike suhete juhi andmetel remont Ugalale ja ehitust rahastanud kultuuriministeeriumile lisakulutusi ei too ning seni on võimalik etendusi anda. «Praegu on repertuaaris kaks lavastust, kus pöördlava on kasutuses: «Nähtamatu daam» ja suvelavastus «Gogoli disko», kus publik istub pöördlavale ehitatud tribüünil,» lausus ta.

Läinud aasta märtsiks vahetati Ugalas lisaks paljule muule välja suure saali lavatehnika, mis läks maksma 2,5 miljonit eurot. Pool aastat pärast Ugalat avati Vanemuise renoveeritud suur saal ning avaetendusel ei töötanud rikkes anduri tõttu üks tõstukitest.

Vanemuise teatrijuht Toomas Peterson ütles üleeilses «Aktuaalses kaameras», et Vanemuisele oli suuresti abiks, et Ugala saal sai varem valmis ning esimesed probleemid olid teada: teater jõudis teha Trekwerkile protokolli, milliseid vigu Vanemuises ei tohi korduda.

Sakala võttis eile Trekwerkiga kommentaari saamiseks ühendust, et kuid lehe valmimise ajaks ei olnud vastust tulnud.