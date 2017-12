Tulevik saadab oma päkapikud appi

Kingikotti saab JK Tuleviku logode ja värvidega spordivarustust ja niinimetatud fänninänni. Ettetellitud kingutuse kättesaamiseks pole tarvis isegi postipaki automaati tinistada, vaid selle toovad Viljandi piires koju kätte Tuleviku esidnusmeeskonna mängumehed Janar Õunap ja Roger Teor.

Idee algataja, Tuleviku klubi meediasuhete ja turundustegevuse eest vastutav Marek Tiits tunnistas, et nagu jõulukingituste muretsemine, kipub ka hea idee veidi hiljaks jääma. «Otsustasime siiski veidi hilja pähe turgatanud mõtte tänavu ellu viia. Huvilisi on olnud oodatus rohkem ning tuleval aastal tahame sama idee juba tõsisemalt ette valmistada,» andis Tiits selgitust.

Kodulehel jktulevik.ee saavad huvilised välja valida sobiliku kingi ning selle soetamiseks tuleb tänavu saata kas e-kiri aadressil marek@jktulevik.ee või helistada kella 9–17 telefonil 5621 5495. Tellimusi oodatakse 23. detsembri kella 10-ni.

«Siis lepime kokku, mida ja millises suuruses kingitust tarvis on ning kuhu meie abimehed selle toimetavad,» selgitas Marek Tiits.

Tuleviku kingituste lehelt võib leida treeningsärke, mütse, kilejopesid, klubi fännisalle ja -peakatteid ning veel palju muud põnevat. «Hinnarallit me ei tee, see pole koht, kust kasu teenida, aga päris muidu me ka anda ei saa. Meie esimene soov on klubi logo ja värve levitada ning seetõttu on paljud tooted meil omahinnast odavamad,» ajas klubi ametimees reklaamijuttu.