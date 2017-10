«Tänapäevased muinsuskaitse seisukohad on sellised, et me ei kopeeri ega tee võltsvana, vaid paneme moodsa arhitektuurikeelega maja vanasse keskkonda,» selgitas Viljandi peaarhitekt Olav Remmelkoor kolmapäevases Sakalas. Jutt käis Oru tänavale, ajastutruult renoveeritud Nemwalzi villa kõrvale ehitada plaanitavast liftiga kortermajast.