Gripihooaja alguse haigestumised jäid tavapärasele tasemele

Haigestunute arvu osas maakonniti suuri erinevusi ei ole. Ühtegi gripijuhtu hooaja esimesel nädalal ei kinnitatud. Haigestumine oli põhiliselt seotud rinoviirusega.

Vanuserühmade järgi haigestusid enim kuni viieaastased lapsed.

Grippi ja gripilaadsetesse haigustesse haigestumuse intensiivsust hinnatakse madalaks, mis on hooaja algusele iseloomulik.

Euroopa gripiseirevõrgustiku andmetel oli grippi haigestumise intensiivsus väike kõikides Euroopa regiooni riikides. Gripiviiruse levikut ei täheldata veel üheski riigis, registreeritakse vaid üksikuid gripiviirusega seotud haigusjuhte.

Ameti kinnitusel on just praegu õige aeg mõelda gripivastasele kaitsele. Kõige parema kaitse gripi vastu annab vaktsineerimine. Vaktsineerimist soovitatakse kindlasti neile inimestele, kellel on vanust enam kui 65 eluaastat, kellel on kroonilisi haigusi, immuunpuudulikkus või kes saavad immuunsüsteemi pärssivaid ravimeid.