Seitse tegu, mida ei tohiks kunagi avalikus wifis teha

Avalikud wifi-võrgud on saadaval kõikjal alates kohvikutest ja kaubanduskeskustest ning lõpetades lennujaamade ja hotellidega. Peaaegu igal pool kättesaadav internet on muutunud meie elu palju mugavamaks, kuid avaliku võrgu kasutamine on turvarisk meie andmetele nutitelefonis ja sülearvutis. Tele2 raadiovõrgu juht Tanel Sarri annab soovitusi, millest peaks avalikus wifi-võrgus hoiduma.