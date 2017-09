Neljapäev, 28. september

Viljandi linnagaleriis kell 11nägemishäirega inimestele mõeldud teabepäev.

Centrumi kinos kell 12 "Lego Ninjago film", kell 13.10 "See", kell 14.20 "Lego Ninjago film", kell 16 "Minu näoga onu", kell 16.40 "Lego Ninjago film", kell 18.30 "Tugevam", kell 19 "Black Sabbath - The End of The End", kell 21 "Treenitud tapma", kell 21.40 "Kingsman: Kuldne ring". Tallinna tänav 22, Viljandi.

Männimäe salongkinos kell 19 uus Eesti film «Minu näoga onu». Lisainfo www.mannimaja.ee. Riia maantee 52d, Viljandi.

Ugala teatris kell 19 "Nagu Soomes, aga veel parem". Vaksali tänav 7, Viljandi.

Viljandimaa naisseltsi sügisandide päev «Ürdid, kurk ja tomat» 28. septembril kell 16.30 Viljandi Linnagaleriis, raamatukogu kolmandal korrusel. Indrek Palu osaühingust Mulgi Krõpsud tutvustab firma toodangut. Kohapeal on võimalik tooteid kaasa osta. Loenguga esineb Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli õpetaja ja funktsionaalse toitumise nõustaja Maire Vesingi. Köögiviljade ja raamatute näitus, võimalus degusteerida hoidiseid ning suupisteid. Soovi korral saab kaasa retsepti.

NÄITUSED

Viljandi muuseumis 18. novembrini näitus Lilian Härma maaliloomingust. Kunstniku 90. sünnipäevale pühendatud näitusel eksponeeritakse akvarelle, pastelle ja õlimaale muuseumi kogust.

Linnagaleriis 19. oktoobrini Viljandi huvikooli kunstiringi aastanäitus «Käe ja Hingega». Avatud kella 10–19. Tallinna tänav 11, Viljandi.

Viljandi linnaraamatukogu trepihallis 28. septembrini TTÜ arheoloogia teaduskonna posternäitus "Arheoloogilisi avastusi Eestis 2016".

Ugala teatris «Teatrikunst». Vaksali tänav 7, Viljandi.

Sakala keskuses «Kunst Viljandi kodudest». Tallinna tänav 5, Viljandi.

Kondase keskuses 1. oktoobrini »Viljandi motiiv klassikalises kunstis". Püsinäitus kooliõpetaja ja maalikunstniku Paul Kondase (1900–1985) maalidest, mis kuuluvad Viljandi muuseumi kogusse. 13. septembril avatakse käsitöömeistri Valve Alamaa juubelile pühendatud näitusesarja teine näitus. Näha saab sõbakirjalisi tekke, patju, salle, tikitud tekke ja sõbasid. Näitus jääb avatuks 12. oktoobrini. Alates 1. septembrist uued lahtiolekuajad K–P kella 10–17. Pikk tänav 8, Viljandi.

Suure-Jaani külalistemajas 29. septembrini arhitekti ja akvarellisti Toomas Reinu valitud akvarellid. Avatud esmaspäevast reedeni kella 8–18, laupäeval kella 10–20, pühapäeviti suletud. Näitust saab näha ettetellimisel telefonil 5305 8600. Ilmatari tänav 3.

Abja kultuurimaja I korruse fuajees 31. oktoobrini fotonäitus «Orhideed Hanila vallas ja mujal Eestis». Autorid Rainar Kurbel ja Arno Peksar. Pärnu maantee 28, Abja-Paluoja.

Kõpu külastuskeskuses Mihkel Eesmäe õlimaalide näitus «Viljandi- ja Pärnumaa maastikud» ning Anneli Palo fotonäitus loodusest. Tipu maantee 1.

Viljandi gümnaasiumis püsinäitus keskhariduse andmisest Viljandis. Hariduse tänav 2.

Uku keskuses 8. oktoobrini Viljandi fotoringi liikmete Kaja Tammesalu, Õie Paki, Siim Luhtoja, Georg Tamuli, Raul Kuke, Madis-Siim Kulli ja Meelis Heli lillepiltide näitus.