Keskerakond jätab Viljandimaal partei vastu kandideerijad erakonda

«Nad ei kandideeri erakonna vastu,» leidis piirkonna juht Helmut Hallemaa. «See on haldusreformi eripära, mis sundis neid inimesi oma erakonna asemel valimisliitu eelistama.» Hallemaa sõnul tuleb arvestada, et Viljandimaal liituvad suured ja seni väga iseseisvad regioonid.

Mulgi vallas asutasid just kauaaegsed keskerakondlased valimisliidu Karksi Mulgid ning nende peaeesmärk on võidelda, et uue valla keskus oleks Karksi-Nuias.

22 aastat Keskerakonna liige olnud Heino Luik on valimisliidu eestvedaja ning tema on selgitanud, et ei näinud võimalust liituda praeguse Abja vallavanema Peeter Rahneli eestvõttel loodud Keskerakonna nimekirjaga, sest tajus, et Rahnel on Abja-Paluoja keskuseks nimetamise poolt. Rahnel on öelnud, et Keskerakonnas on selle küsimuse otsustamises antud liikmetele vaba voli ning ta peab valimisliidu loomist arusaamatuseks.

Koos Luigega kandideerib valimisliidus veel kolm-neli staažikat keskerakondlast.

Kui Mulgi vallas on Keskerakonnal välja panna 54 inimesest koosnev nimekiri, siis Põhja-Sakala vallas on tema nimekirjas üks inimene. Küll aga on vähemalt kuus inimest liitunud valimisliitudega. Sealgi on erakonna piirkonnajuhid veendunud, et tegemist pole mitte omade vastu minekuga, vaid regiooni omapärast tuleneva olukorraga.

Viljandi linnas ja vallas pole Keskerakonnal ühtegi liiget, kes oleks liitunud valimisliitudega.