Haridusasutused saavad ühtse veebilehtede platvormi

Haridusasutuste veebilehtede ühtse platvormi loomise, juurutamise ja hoolduse riigihanke võitis aktsiaselts Andmevara. Platvormi loomise ja juurutamise töid teeb Andmevara koostöös Trinidad Wisemaniga. Loodav veebiplatvorm põhineb tarkvaral Drupal CMS.

«Hankele eelnes põhjalik analüüs, kust ilmnes, et meie haridusasutuste veebilehed on ebaühtlased, erineva kvaliteedi ja ülesehitusega. Sisuliselt on iga haridusasutus arendanud kodulehe lahendust ise, see on aga väga ressursimahukas,» selgitas HITSA infosüsteemide arenduskeskuse juht Pirgit Kahro. Analüüsi tulemusena valmisid haridusasutuste kodulehtede prototüüp, nõuded kavandatavale platvormile ning stiiliraamat, mis koondab juhiseid kodulehtedele sisu loomiseks. Analüüsi tegi osaühing Trinidad Consulting, valminud prototüübi ja stiiliraamatuga saab tutvuda projekti lehel.

Kahro sõnu lihtsustab ühtse platvormi kasutuselevõtt koolide kodulehtedelt info leidmist, sest uuel platvormil loodavad kodulehed on ühesuguse ülesehituse ja infoarhitektuuriga. Samas saab iga asutus kasutada kodulehe isikupärastamiseks oma kujundust ja domeeni.