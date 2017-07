Möödunud aasta märtsis avas Viljandis uksed esoteerikapood Väike Ingel, mille peamine müügiartikkel on poolvääriskivid. Nagu ütles kaupluse tegevjuht Evelin Liiva, on Eestis praegu nende buum.

«Mis see tähendab?» pärivad kaaslased, kui näevad käel või kaelas poolvääriskividest ehet. On inimesi, kes ostavad vääriskive, lootes nende positiivsele mõjule. Mõnda aga köidavad need lihtsalt välimusega.