Keset Võrtsjärve peeti sarikapidu

Omapärase ettevõtmise eestvedaja Johan Rannast andis selgitust, et suvekohviku Miks Mitte Kuido rajamise ja nime saamise taga on ligemale kümnest inimesest koosnev sõpruskond, kes ise ja sõprade abiga on idee otsustanud ellu viia.

«Avamine on laupäeval kell 18, aga enne seda on veel kõvasti tööd teha,» rääkis Rannast.

Tema sõnul oli esialgne idee teha baari moodi kerge ehitis oma sõprade tarvis, aga hiljem leiti, et ka külalised on teretulnud. «Pakume kokteile ja ehk õnnestub laste tarvis jäätist hankida. Eks meil ole üllatusi ka,» selgitas Rannast.

Kohviku avamisega oodati ajani, mil Tondisaarel askeldavad linnud on oma toimetamised ära toimetanud. «Sel suvel esimest korda saarele jõudes avanes võrdlemisi trööstitu pilt, ent paari päevaga sai tänu abiväele ära tehtud päris suur töö. Oleme koristanud ja puhastanud, trimmerdanud ja muul moel saart kasinud, aga tegemist jagub siin veel mitmeks ajaks,» kõneles Johan Rannast.

Neljapäeval paigaldati saarele baari tarvis väike varjualune koos terrassiga.

«Idee sündis seltskonnas mõni aeg tagasi. Kuidas täpselt, on pikk lugu nagu nimegagi. Seda, kuidas baar edaspidi avatud on, ei oska praegu öelda, aga plaanime siin tegutseda augusti teise pooleni,» kõneles Rannast. «Ootame külalisi ja abimehi, sest saarel toimetamist jagub.»