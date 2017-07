Inimeste keskmise sissetuleku järjepidev kasvamine ja üha suurenev huvi kinnisvara vastu näitavad, et majandus on tõusuteel. See laseb kerkida ka kinnisvarahindadel, mille lagi ei paista Viljandimaal veel käes olevat. Hinnad on võetud kinnisvaraportaalist KV.ee.