Teeäärne müük läheb päris ludinal

Navesti küla Kiige talu toodangut müütav neiu teatas, et mõistagi on praegu kõige parem minek maasikatel, mille kilohinnaks nende letis on 4 eurot. «Peremees on täna kolm korda marju juurde toonud,» lausus tütarlaps. Oma perekonnanime jättis ta visa jonnakusega ütlemata.

Müüjanna letil olid ka taluperenaise valmistatud soolakurgid, mis möödasõitjatele samuti päris mokka mööda olevat. Helena sõnul on ta abiks oma tädile, kelle toodangut ta ostjatele vahendab. «Tulin kaheks päevaks appi. Täna on ostjaid olnud tublisti enam, kui eile oli,» kinnitas ta.

Üks teeäärset müüki parandavatest võlurohtudest olevat parklas seisvad autod, sest nagu ikka: kus on, sinna tuleb juurde. Ajakirjanikega vestlemise ajal tuli Helenal kahele kliendile maasikaid kaaluda.