Öeldakse, et ärimehelt ära küsi kunagi, kuidas ta teenis oma esimese miljoni. Kui see ütlus üldse kellegi kohta paika peab, siis on see Viljandisse üha suuremaid jalajälgi maha jättev Mark Orav. Väga pehmelt väljendudes kirju minevikuga mees tegutseb siin kütuse- ja majutusäris ning viimastel aastatel kasvab tema haare jõuliselt spordi valdkonnas.