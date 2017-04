Käsipallimeeskond alustab poolfinaalseeriat

Põlva Serviti on sel hooajal Viljandi vastu kuuest kohtumisest võitnud viis. Üks mäng on lõppenud viigiga. Serviti peatreeneri Kalmer Mustingu peamine eesmärk on põhiturniiri järel mängijatele puhkust anda. Viimased päevad on nad juba hoolsamalt poolfinaalseeriaks valmistunud.

«Viljandi on meie vastu üsna ebastabiilselt mänginud. Kõrvalt vaadates tundub, et nad on vahepeal päris korralikult mõõnas olnud,» lausus Musting alaliidu pressiteenistuse vahendusel.

Ta toonitas, et seerias on väga oluline roll individuaalsetel kahevõitlustel.

Viljandi peatreener Marko Koks tunnistas, et põhiturniiri lõpul oli meeskonnas mängumõõn, ning avaldas lootust, et nüüd ollakse teel parema mängupildi poole.

Viljandi võistkonna mängijaid on viimasel ajal seganud pisemad vigastused. «Kristo Järve jättis näiteks mõlemad veerandfinaalmängud vahele. Loodan väga, et ta saab meid poolfinaalides aidata. Eks väiksemaid põlvehädalisi on meil veel,» kõneles Marko Koks.

Viljandi HC ja Põlva Serviti teine poolfinaalseeria mäng on eeloleval laupäeval kell 19 Viljandi spordihoones.