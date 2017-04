Kui kõpulasel, iialasel või tipulasel on valida, kas minna Viljandi või Suure-Jaani veekeskusesse, siis kumma ta valib? Eeldusel, et praegu alles paberi peal eksisteerivad keskused tulevad enam-vähem sama head, siis küllap ikka esimesena nimetatu. Sinna on tema kodukohast palju lihtsam minna ja pealegi on Viljandi niikuinii Kõpu valla tõmbekeskus. Seetõttu on loogiline eeldada, et kõpulane eelistab oma raha Viljandi veekeskusesse jätta.