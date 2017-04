Ettevõtja isikuandmetega eeltäidetud paberid näevad esmapilgul välja üsna ametlike dokumentidena ning kasutatud rekvisiidid jätavad mulje, justkui oleks tegu mõne Euroopa Liidu institutsiooni saadetisega. Ingliskeelses tekstis jäetakse esmalt mulje, nagu kontrollitaks ametlikult maksureformide tõttu muutunud andmeid. Tegelikult püüab üks ingliskeelne infoportaal endale sel moel kliente.

Maksu- ja tolliameti avalike suhete juhi Rainer Lauritsa sõnul hakkasid petukirjad ettevõtjateni jõudma nädala hakul ning kõigilt neilt palutakse käibemaksukohustuslase numbri saatmist välismaisesse andmebaasi.

«Lugejale on see väike tähelepanu proov, sest hallis peenikeses kirjas on teade, et andmete saatmisega nõustub ettevõte järgmisel kolmel aastal tasuma 771 eurot,» rääkis Laurits.

Maksuamet soovitab olla tähelepanelik ja eriti hoolikalt lugeda just väikest kirja. Oma käibemaksukohustuslase numbri lisamist mingitesse avalikesse registritesse ei pea maksu- ja tolliamet vajalikuks toiminguks, sest infot tehingupartnerite numbrite kohta saab täiesti tasuta nii kohaliku maksuameti kui Euroopa Komisjoni registrist.

Kirjade saatja nimetab end European Business Numberiks, mille peakontor on Hamburgis. Tegelikult on kiri teele pandud Tšehhist. Ettevõtte kodulehe järgi otsustades on see üsna tavaline andmebaas, kuhu koondatakse info raha maksnud ettevõtete kohta.