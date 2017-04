Suurima toetussumma saamise järel aruandlusega hilinenud tenniseklubi Fellin eestvedaja Ott Ahonen lootis, et hilinemise eest karistust ei tule. Samas kinnitas ta, et tenniseklubi jääb kaotatud tuhandest eurost hoolimata ellu ning tegevus jätkub. Tennisemaja ja olmehoone ehituseks on sihid seatud ja nüüd oodatakse selleks volikogu soosivat otsust.

FOTO: Elmo Riig