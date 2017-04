Olustvere mõisa vana härrastemaja katus laseb paljudest kohtadest läbi, osa põrandaid on ära vajunud ja paljud katusetalad omadega läbi.

Olustvere mõisa vana härrastemaja katus laseb paljudest kohtadest läbi, osa põrandaid on ära vajunud ja paljud katusetalad omadega läbi, takkapihta on see kantud Eesti kummitushoonete kaardile.