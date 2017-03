Aprill lõpeb suure ühistantsimisega

Sel aastal on tantsuvalik suur. Et suvel on noorte tantsupidu ja tähistatakse Ullo Toomi 115. sünniaastapäeva, on tantsitavate tantsude ühine nimetaja «Oige ja vasemba», mis on Ullo Toomi seatud traditsiooniline noorte tantsupeo ühistants. Rahvusvaheliseks tantsupäevaks tuletatakse meelde ka «Oige ja vasemba» eelkäijad, mis sobivad samuti tantsida.

Ühistantsimisest osavõtmiseks tuleb minna kodulehele, kust leiab tantsukirjeldused, muusika ja videod.

Tantsimiseks tuleb teha järgmist.

Häälestaga oma raadio 29. aprillil kell 13.05 Vikerraadio sagedusele – sealt tuleb muusika.

Kutsuge sõbrad, töökaaslased või terve pere tantsupõrandale ning tantsige rõõmu ja lustiga.

Tantsule ei ole keelatud kutsuda ka võhivõõraid.

Kindlasti filmige oma tantsu ning laadige see YouTube`i. Video nimeks pange «Rahvusvaheline tantsupäev 2017 – TANTSIVA SELTSKONNA NIMI».

Video link palutakse saata aadressil errs@errs.ee. Parimad saavad auhinna.

Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika selts on 1988. aastal loodud rahvatantsu ja -muusika harrastajate ning kollektiivide ja juhendajate ühendus, mis esindades moel enam kui 23 000 rahvatantsija ja 2000 rahvamuusiku huve. ERRS on koostööpartner Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele UNESCO kaitse all oleva laulu- ja tantsupeoprotsessi säilitamises, arendamises ning noorte ja üldtantsupidude ning pillipidude korraldamises.