Jaani Lastemaja lapsehoid peab kolmandat aastapäeva

Jaani Lastemaja lastehoid põhineb kristlikel väärtustel ning toetab pere terviklikkust. Sellega soovib kogudus luua lisaväärtust kogukonna terviklikuks toimimiseks: toetada peresid ja vanemlikke oskusi ning osaleda kristlikele väärtustele rajatud uue põlvkonna kasvatamises.

Lastega tegelevad rõõmsameelsed ja pühendunud lapsehoidjad, kel on erialane ettevalmistus. Lisaks igapäevasele hoolitsusele ja mängule tehakse lapsehoius süsteemselt kõike seda, mida lasteaiaski: meisterdatakse, lauldakse, joonistatakse, kuulatakse jutte, vaadatakse raamatuid ja käiakse õues.

Jaani Lastemaja nädalakavva kuulub teisipäevane laste kirikuhommik Jaani kirikus. Igas kuus on lastevanemate kokkusaamised.

Tänu väiksele rühmale, kus on kõige enam kümme last, jõuavad hoidjad igale lapsele tähelepanu pöörata. Lapsevanematel on võimalik omavalitsuselt taotleda lapsehoiutoetust.

Praegu on lapsehoius kõik kümme kohta täidetud ning lapsi on ka ootejärjekorras. On hakatud moodustama tuleval sügisel tööd alustavat rühma.