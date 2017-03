On laialt teada, et internetist disainertoodete järeletehtud odavaid koopiaid ehk võltsinguid ostes võib pettuda toote kvaliteedis ja võltsingud on vastuolus autorikaitse reeglitega. Paraku sageli ei teata, et ka võltsitud toote tellijat võib karistada, sealhulgas isegi kriminaalkorras.