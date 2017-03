Hallistes on huvitavad hooned. Viljandi poolt tulles hakkab kõigepealt silma Eesti väikseim vallamaja, seejärel jääb vasakut kätt oma nime väärt eakatekodu Mulgi Häärber, põldude kohal kõrgub kuulus Halliste kirik ning lõpuks, õigupoolest juba Hallistest väljas, Kullal, ootab vana leerimaja. Mul oli mööda sõites alati kahju, et seda väärikat punastest tellistest hoonet pole korda tehtud. Nüüd on see korras. Ja mul on sellest kahju.